Коммунальщики Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме

Подмосковные коммунальные службы продолжают в усиленном режиме устранять последствия мощных снегопадов. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Андрей Воробьев.

Он уточнил, что на расчистку улиц на муниципальной сети вывели более 10,1 тысячи единиц техники и 28 тысяч человек, на региональной — почти 600 машин и свыше тысячи специалистов.

«Понимаю и вижу беспокойство жителей — как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут и мы сможем быстрее ликвидировать последствия», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что профильные службы делают все возможное, чтобы обеспечить людям безопасность и проезд. Приоритетными остаются федеральные и региональные трассы, затем дворовые территории и пешеходные зоны.

Воробьев также поблагодарил коммунальщиков за работу в непростых условиях и жителей — за понимание.