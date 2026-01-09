Две трети месячной нормы осадков выпало в Подмосковье в ночь на 9 января

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве вырастут до 65 см к вечеру 9 января

В Московской области в ночь на 9 января выпало две трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 сантиметров, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 сантиметров)», — добавил он.

Причиной мощных снегопадов стал циклон «Фрэнсис». Самые сильные метели обрушились на юг и юго-восток Подмосковья. Снегопады пойдут на убыль только после 21:00 и ослабеют в ночь и под утро 10 января.

На уборку снега в Подмосковье вышло более 9,5 тысячи единиц техники и свыше 28,7 тысячи человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.