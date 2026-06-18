В Шаховской выступит команда мотофристайла FMX13

Команда мотофристайла FMX13 выступит на территории Ледовой арены «Кристалл» в Шаховской в субботу, 20 июня. Мероприятие проходит в рамках фестиваля мотокультуры, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидят полеты на мотоциклах и акробатику в воздухе: параллельные прыжки, сложные сальто назад, синхронные прыжки и другие трюки. Самый титулованный спортсмен России по фристайл мотокроссу, капитан команды Алексей Колесников, исполнит сальто на багги — это самый сложный трюк.

В перерывах между выступлениями спортсменов свое искусство покажет популярный битбоксер Вахтанг. Музыкант не раз становился чемпионом России, Европы и вице-чемпионом мира в этом виде искусства.

Адрес: рабочий поселок Шаховская, улица Шамонина, дом 14. Начало выступления — в 17:00. Вход свободный. 6+.