Концерт ко Дню учителя пройдет в музее в Серпухове 5 октября

Для гостей вечера выступит поэтесса, член Союза писателей, Натали Силаева. Она прочтет произведения известных авторов Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Эдуарда Асадова, Анны Ахматовой и многих других. Чтение будет проходить под музыкальный аккомпанемент Алевтины Ермолаевой.

Концерт в Белом зале «Малой Третьяковки Подмосковья» начнется в 17.30.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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