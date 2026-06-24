В Сергиевом Посаде начал работу паспортный стол туристического маршрута «Золотое кольцо

В Сергиевом Посаде заработал паспортный стол программы лояльности «Золотое кольцо». Теперь жители и гости города могут приобрести туристический паспорт, который дает возможность получать бонусы и скидки при посещении культурных объектов маршрута.

Ранее паспорт можно было купить только в Ярославле и Владимире. В Сергиевом Посаде к программе лояльности уже подключились несколько музеев, а также гостиница и санаторий.

Владельцам туристического паспорта музеи-участники программы лояльности дают скидку на посещение и дарят сувениры, а средства размещения предоставляют скидки на проживание и санаторно-курортные услуги.

Для продажи в Сергиевом Посаде изготовлен индивидуальный паспорт с наименованием города и логотипом в виде матрешки. Открытие паспортного стола в Сергиевом Посаде укрепит статус города как «ворот Золотого кольца» у туристов из Москвы, ведь теперь это самый ближний к столице город, где можно купить паспорт «Золотого кольца».

Информацию о действующих скидках в городах «Золотого кольца» можно найти на сайте паспортного стола маршрута в разделе скидок и бонусов: https://passporttourist.ru/.

Паспортный стол «Золотого кольца» в Сергиевом Посаде работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Чтобы получить туристический паспорт, нужно прийти в паспортный стол, сфотографироваться — паспорт изготавливается на месте. В паспорте помимо фотографии будут указаны ФИО на русском и английском языках, дата выдачи.