Поликлинику и гостиницы построят в парке «Сераксеево» в Серпухове

В парке «Сераксеево» в Серпухове планируют существенно расширить инфраструктуру. На территории появятся поликлиника, гостиницы и пляж, доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время его визита в округ.

Также там планируют завершить строительство хоккейной коробки, скейт-парка и обустройство волейбольной площадки.

«Еще несколько лет назад здесь почти ничего не было, а сегодня сюда каждый день приезжают люди. Мы построили храм, воскресную школу, трапезную, сделали источник и купели, детские и спортивные площадки, открыли „Русский ниндзя“ и падел», — отметил президент Международной ассоциации бокса (IBA), председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлев.

Благоустроенный парк «Сераксеево» уже стал излюбленным местом отдыха жителей и гостей Серпухова.