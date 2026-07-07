Мининвест Подмосковья: стандарт объектов «лайт-индастриал» утвердили в России

Росстандарт ввел в действие национальный стандарт ГОСТ Р 72778-2026 «Объекты лайт-индастриал. Общие требования». Документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года, но его можно применять и раньше.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Подмосковье участвовало в разработке стандарта и было одним из инициаторов этого процесса.

«Первые промышленные боксы в формате „Лайт индастриал“ появились в Подмосковье около пяти лет назад, а сегодня это один из наиболее востребованных вариантов размещения производства», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент в Московской области работают восемь таких площадок — это более 500 тысяч квадратных метров площадей для бизнеса. Еще 14 площадок «Лайт индастриал» находятся на стадии строительства, их общая площадь составит порядка 800 тысяч квадратных метров. Всего же общий объем рынка «Лайт индастриал» в России составляет порядка 1,3 миллиона квадратных метров.

Заместитель председателя правительства подчеркнула, что для формата «Лайт индастриал» важна гармоничная интеграция в окружающую среду. Создание таких площадок ведется по принципу «Живу и работаю», который подразумевает озеленение и благоустройство территории, создание зон для спорта и отдыха, развитие общедоступной инфраструктуры — магазинов, кафе и других полезных сервисов.

Екатерина Зиновьева выразила уверенность, что принятый стандарт станет важным шагом в развитии индустриальной недвижимости России.