В поселке Шаховская начали капитальный ремонт спортивного комплекса

В поселке Шаховская на улице 1-я Советская, дом 61, стартовали работы по капитальному ремонту спортивного комплекса. Строители уже приступили к монтажу керамогранита на фасаде здания.

Инженер производственно-технического отдела Александр Темерязев сообщил, что лицевая сторона и часть торцевой стены уже отделаны панелями. В помещениях залили наливные полы и начали укладывать кварц-винил в тренерских комнатах и помещениях охраны.

На объекте также ведется корректировка вентиляции и наладка автоматизации. Внутренние работы по монтажу керамогранита выполнены уже на 80%. Часть строителей занимается малярными работами: почти все стены готовы под покраску, на третьем этаже ее уже частично начали.

По оценке инженера, готовность здания составляет 60%. На объекте работают около 20 человек. Все работы планируется завершить в октябре.

Ремонт спортивного комплекса проводится в рамках государственной программы «Спорт России». Она направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян.