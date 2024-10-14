Сотрудников кадровой службы МВД в Подольске наградили в честь профессионального праздника

Празднование 106-летия кадровых подразделений МВД прошло в Подольске. В честь памятной даты работники местной службы получили заслуженные награды.

Коллектив кадровой службы полиции приехали поздравить начальник управления Министерства внутренних дел по городскому округу Александр Редькин и заместитель главы муниципалитета Игорь Семенов.

Александр Редькин отметил особую роль кадровой службы в жизни структуры МВД, высокий уровень знаний сотрудников, их практический опыт, чуткость и готовность к диалогу с людьми.

Личный состав подразделения получил за профессионализм и вклад в работу полиции грамоты, благодарности и медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников Госавтоинспекции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».