Сотрудников кадровой службы МВД в Подольске наградили в честь профессионального праздника
Празднование 106-летия кадровых подразделений МВД прошло в Подольске. В честь памятной даты работники местной службы получили заслуженные награды.
Коллектив кадровой службы полиции приехали поздравить начальник управления Министерства внутренних дел по городскому округу Александр Редькин и заместитель главы муниципалитета Игорь Семенов.
Александр Редькин отметил особую роль кадровой службы в жизни структуры МВД, высокий уровень знаний сотрудников, их практический опыт, чуткость и готовность к диалогу с людьми.
Личный состав подразделения получил за профессионализм и вклад в работу полиции грамоты, благодарности и медали.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников Госавтоинспекции.
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