Первая помощь на дорогах. Губернатор Подмосковья поздравил команду ГАИ с праздником

Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником

День ГИБДД в России традиционно отмечают 3 июля. Работа автоинспекторов — гарантия безопасности на дорогах и ответственность за жизни, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил всех, кто причастен к этой профессии.

В Подмосковье работают 5,7 тысячи автоинспекторов. Начальник областного управления ГАИ — Виктор Кузнецов.

Во время патрулирования вы — первые, кто приходит на помощь. Сейчас, в такую аномальную жару, сотрудники ГАИ раздают водителям воду, заботятся об их самочувствии, проверяют на внимательность.

Андрей Воробьев

Он поблагодарил всех работников за преданность долгу, настоящий профессионализм и отвагу. Пожелал крепкого здоровья и успехов в службе.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. И, несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — подытожил глава Подмосковья.

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