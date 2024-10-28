Лучших работников кабельной промышленности наградили в Подольске

День работника кабельной промышленности отметили в России 25 октября. В честь профессионального праздника награды получили сотрудники ведущих предприятий городского округа.

В Подольске действуют современные предприятия, выпускающие кабельно-проводниковую продукцию: «Мемотерм-ММ», «Термопровод» и «Электропровод». На них работают настоящие профессионалы, мастера своего дела. Ведущих сотрудников поздравил с профессиональным праздников заместитель главы Подольска Александр Кондратюк. Он вручил специалистам медали «За безупречную службу» и почетные грамоты.

Главный механик предприятия «Термопровод» Сергей Бугаков трудится в этой сфере уже более 30 лет. Его наградили медалью первой степени. Бугаков занимается закупками и налаживанием оборудования. «Работа не скучная, каждый раз узнаю что-то новое для себя»», — поделился специалист.

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