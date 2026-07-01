Подъезд к индустриальному парку «Ориентир-Юг» с трассы М-2 построили в Подольске

Группа компаний «Ориентир» реализовала проект по строительству дороги, которая связывает индустриальный парк «Ориентир-Юг» в Подольске с Симферопольским шоссе — участком трассы М-2 «Крым». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что общий объем инвестиций в строительство дороги составил 780 млн рублей. Дорога протяженностью 1,2 км обеспечит резидентов парка прямым доступом к трассе.

Новый объект построен в две полосы, имеет асфальтобетонное покрытие и рассчитан на регулярное движение транспорта, обслуживающего резидентов промзоны. Запуск дороги улучшит логистику для Ozon и Gloria Jeans, которые занимают площади в индустриальном парке «Ориентир-Юг».

Прямой доступ к М-2 позволит сократить время подъезда к комплексу, упростить движение грузового транспорта и создать условия для оптимизации логистических затрат резидентов. На первом этапе новой дорогой будут пользоваться свыше 500 машин в сутки. Большегрузы смогут заезжать на территорию комплекса без транзита через близлежащие населенные пункты, что снизит нагрузку на локальную уличную сеть деревни Гривно.