В подмосковном поселке Шаховская сгорела палатка с шаурмой

В подмосковном поселке Шаховская дотла сгорел павильон с шаурмой. Видео с места предоставили в распоряжении 360.ru.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как к небольшому строению на центральной улице стягиваются пожарные расчеты. Из здания валит густой черный дым, языки пламени поднимаются почти до крыши соседнего двухэтажного торгового здания. Люди стоят на обочине и наблюдают за происходящим, часть дороги перекрыта спецтехникой.

Позже на месте пожара остался только обугленный каркас павильона. Входная дверь выбита, витринные стекла треснули и вылетели наружу. Крыша обгорела, на фасаде — следы копоти. Территория огорожена красно-белой лентой.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

