Пожар вспыхнул на территории ИК-6 в Самарской области

В Самарской области вспыхнул пожар на территории исправительной колонии строгого режима ИК-6. По данным Telegram-канала Shot , загорелось помещение в цехе № 3.

Пламя охватило бытовое помещение на территории колонии. Экстренные службы прибыли на место и быстро ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Исправительная колония строгого режима ФКУ ИК-6 рассчитана на 1510 мест для мужчин. Здесь отбывают наказание те, кто неоднократно был приговорен за особо тяжкие преступления. Заключенные работают в мебельном и столярном цехах, а также пекут хлеб.

Ранее в Челябинске загорелся мебельный цех. Спасатели прибыли на место ЧП и ликвидируют возгорание. Информация по пожару уточняется.