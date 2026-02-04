В подмосковной гимназии искусственный интеллект помогает учителям

В гимназии №5 «Интеллект» городского округа Люберцы стартовал инновационный образовательный проект. С этого учебного года в новом корпусе «Успех» работу педагогов анализирует искусственный интеллект, а школьники учатся создавать промпты для нейросетей.

Возможность внедрить систему аналитики предоставила инициатива в рамках национального проекта «Экономика данных» при поддержке правительства Московской области и Сбера. Проект «Ассистент преподавателя» запущен по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

После урока аудиозапись загружается в платформу, где ИИ формирует конспект и анализирует десятки параметров: от тишины в классе и активности учеников до темпа речи и методических приемов.

Учитель физики Анастасия Аверина отметила, что система помогает увидеть то, что остается за кадром: например, сколько раз повторяется одно и то же слово или какие вопросы можно было бы задать для более насыщенного обсуждения.

Однако педагоги подчеркивают: ИИ — это инструмент, а не замена живому наставнику. «Цифры важны, но душа урока — это то, что пока под силу оценить только человеку», — считает учитель математики Анастасия Мазунова.