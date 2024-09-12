Производство инсулиновых помп для детей запустят в Подмосковье до конца года

Компания «Диаконт» запустит в Подмосковье производство детских инсулиновых помп и биосенсеров для контроля за уровнем сахара в крови. Первую партию планируется выпустить до конца года.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что компания уже получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и в ближайшее запустит производство инсулиновых помп. Это устройства для детей с сахарным диабетом. Помпа прикрепляется к телу и позволяет ребенку вести обычный образ жизни. Инсулин автоматически поступает в кровь из специального резервуара.

«Запуск нового цеха — это один из этапов большого проекта по производству изделий для больных сахарным диабетом. Инвестиции в его реализацию оцениваются в миллиард рублей. Первую партию инсулиновых помп „Диаконт“ планирует выпустить до конца этого года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«На первом этапе наша компания сможет в год выпускать около 10 тысяч инсулиновых помп и не менее 1,5 миллиона расходных материалов. В дальнейшем этот объем может быть увеличен в несколько раз», — говорит генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко.

Инвестор также планирует запустить производство дженериков для инсулиновых помп. Ведутся переговоры о поставках продукции в Сербию и Грецию.

Около четверти рынка фармацевтической индустрии сосредоточено в Подмосковье. Например, команда компании «Биннофарм Групп» создает препараты для пациентов с тромбозом, диабетом, онкологическими заболеваниями, продукцию для женского здоровья и другую. Весной на предприятии побывал губернатор Андрей Воробьев.

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