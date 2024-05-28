Сегодня 14:42 «Здесь замещают импортные препараты». Андрей Воробьев — о фармацевтическом центре в Красногорске Воробьев: фармацевтический центр «Биннофарм Групп» запустит 2 новых проекта 0 0 0 Фото: Автор фото: Сергей Хакимов Подмосковье

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Около четверти рынка фармацевтической индустрии сосредоточено в Подмосковье. Например, команда компании «Биннофарм Групп» создает препараты для пациентов с тромбозом, диабетом, онкологическими заболеваниями, продукцию для женского здоровья и другую, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Компания «Биннофарм Групп» выпускает свыше 370 миллионов упаковок лекарств в год. Многие из них создают на производствах Подмосковья. В их числе — R&D-Центр. Центр фармацевтической разработки находится в селе Ангелово под Красногорском. Все лекарства, выпущенные там, поступают в государственные больницы и госпитали. Над этим трудятся около 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов.

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При центре действует лаборатория, позволяющая создавать по 30-40 новых и доработанных видов препаратов в год.

Открытие R&D-Центра — это только первый этап. Уже в 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта. <...> Хочу поблагодарить всех, кто причастен к такому важному для нашей страны делу. Андрей Воробьев

Первый проект, о котором идет речь, — учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ. Второй — центр разработки биотехнологических препаратов. «Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 миллиардов рублей», — рассказал Андрей Воробьев.

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Продукцию, созданную в Центре фармацевтической разработки, будут выпускать на производственных площадках компании «Биннофарм Групп» в Серпухове, Зеленограде, Кургане и Ставрополе. «Мы одновременно ведем разработку 40 новых препаратов, большая часть которых — это первый дженерик. Все 100% — импортозамещение. Строительство этого центра стало нашим ответом иностранным фармацевтическим компаниям, которые уходят с рынка. Конечно, у нас есть задача — производить необходимые рынку препараты, чтобы в случае чего мы могли закрыть потребности пациентов», — подчеркнул директор по разработкам и регистрации «Биннофарм Групп» Алексей Чупин. Он добавил, что компания берет на работу студентов и молодых ребят, только что окончивших учебное заведение, и сама их обучает. Для этого сейчас проектируют собственный учебный центр. Всего в Подмосковье работает более 90 фармацевтических предприятий. Почти 25% российских препаратов производят здесь. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».