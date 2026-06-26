В Подмосковье запустят еще 5 государственных индустриальных парков

В Московской области планируется создать и запустить пять государственных индустриальных парков (ГИП). Это позволит привлечь около 285 миллиардов рублей частных инвестиций, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, бюджетные вложения в создание необходимой инфраструктуры на пяти площадках ГИП составят примерно 30 миллиардов рублей. На этих площадках будет все необходимое для производств: сооружения, дороги, инженерные сети. Кроме того, будет создана инфраструктура для сотрудников, включая объекты для отдыха и бытовых нужд. Также предусмотрена возможность строительства образовательного учреждения для подготовки кадров.

Екатерина Зиновьева отметила, что инвестиции компаний-резидентов, которые запустят производства на этих площадках, составят около 285 миллиардов рублей. Таким образом, на каждый бюджетный рубль будет привлечено 9,5 рублей частных вложений.

Завершение строительства инфраструктуры пяти ГИП запланировано до конца 2026 года. На территории парков будут созданы промышленные объекты в формате «лайт индастриал», что позволит компаниям быстро и с минимальными затратами запустить производство.

На территории новых ГИП будет доступно 760 гектаров для размещения производств, где будет создано около 36,6 тысячи рабочих мест. Ежегодные плановые налоговые отчисления со стороны компаний, работающих на этих площадках, превысят 10 миллиардов рублей.