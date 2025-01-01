В Подмосковье в новогоднюю ночь родились 25 детей

Специалисты родовспомогательных учреждений Московской области приняли роды у 25 женщин. Так, в новогоднюю ночь на свет появились 11 девочек и 14 мальчиков.

Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что медицинские работники всегда готовы предоставить квалифицированную помощь беременным и роженицам, независимо от времени суток и праздников.

Он сообщил, что первым ребенком, родившимся в новом году, стал мальчик, появившийся на свет в воскресенском родильном доме в 00:10.

С информацией о системе родовспоможения в Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в регионе функционирует Единый кол-центр системы, где можно получить консультации по телефону 8 (800) 550-30-03 с 8:00 до 20:00.