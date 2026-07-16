В Подмосковье создали систему для точной навигации роботов в сложных условиях

В Московской области разработчики Института искусственного интеллекта МФТИ создали новую систему MSSPlace, которая позволяет роботам и беспилотникам точно определять свое местоположение независимо от погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Современные системы навигации роботов используют либо камеры, которые не определяют расстояние, либо лазерные сканеры-лидары, строящие 3D-карты, но не различающие объекты. Такие системы имеют свои недостатки: при изменении погоды или освещенности робот может «заблудиться» в знакомом месте.

Новая система MSSPlace собирает данные сразу с камер, лидаров и специальных «умных карт», где каждый объект подписан: «дерево», «дорога», «здание». Эти подписи не боятся дождя, снега или темноты. Робот запоминает все места, где побывал, в виде цифровых «отпечатков». Когда ему нужно понять свое положение, он сверяет текущий «отпечаток» с базой и находит совпадение.

Технология будет востребована производителями беспилотных машин, роботов-курьеров, роботов-уборщиков и дронов, особенно в местах с плохим сигналом GPS. Ученые планируют доработать систему для работы на реальных машинах и научить роботов ориентироваться в пустынных местах, где нет ориентиров.