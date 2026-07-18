В Подмосковье семья диких кабанов угодила в бетонную ловушку

В Павлово-Посадском округе 12 кабанов провалились в старый бетонный бассейн на территории бывшего детского лагеря у озера Орлево. Спасатели вывели животных на свободу, сообщила пресс-служба «Мособлпожспас».

О случившемся около 12:00 по номеру 112 сообщили грибники. На место прибыли сотрудники 254-й пожарно-спасательной части и представители Госохотнадзора.

В чаше бассейна находились десять поросят и две взрослые особи. Животные не могли самостоятельно выбраться из глубокой ловушки.

Специалисты изготовили из подручных материалов деревянный настил и установили его на дне бассейна. Чтобы кабаны не испугались, спасатели также угостили их лакомством. Всех животных вывели по настилу за несколько минут.

«Финал у этой истории счастливый. <…> Стадо благополучно покинуло место заточения и скрылась в лесу», — отметили спасатели.

Ранее в поселке Дубовая Роща Раменского городского округа дикого кабана заметили около школы.