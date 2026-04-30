Дикий кабан распугал школьников и их родителей в Раменском районе

В подмосковном поселке Дубовая Роща в Раменском округе утром к школе вышел дикий кабан, напугав детей и их родителей. Кадры с места предоставили 360.ru.

Животное заметили перед началом первого урока. Очевидцы вызвали экстренные службы, однако к их приезду зверь уже покинул территорию и скрылся.

Как пояснил 360.ru биолог Дмитрий Сафонов, наиболее опасный период для встреч с кабанами — весна и лето, когда у самок появляется потомство. В это время животные особенно агрессивны и могут атаковать, защищая поросят.

Сафонов рекомендует при встрече с кабаном не приближаться к нему, не делать резких движений и не пытаться фотографировать животных. Лучше медленно отойти назад, не поворачиваясь спиной. Убегать бессмысленно — кабаны развивают большую скорость и могут догнать человека. В случае угрозы нападения безопаснее всего забраться на дерево, так как кабаны не умеют по ним лазать. Если такой возможности нет, можно попытаться отпугнуть животное громкими звуками.