В Подмосковье «Семейный фестиваль на газоне» собрал три тысячи участников

В Домодедове в парке «Елочки» прошел «Семейный фестиваль на газоне» — форум молодых семей Подмосковья. Мероприятие собрало около трех тысяч участников, сообщила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Фестиваль стал площадкой, где молодые мамы и папы — с детьми и без — могли вместе провести время, поучаствовать в мастер-классах, посетить лекции и насладиться выступлениями творческих коллективов», — отметила она.

Для гостей организовали семинары и квизы. Добровольцы учили родителей оказывать первую помощь. Дети и взрослые расписывали панамы, плели браслеты, делали аквагрим. На сцене выступили ансамбль «Золотая туфелька», цирковая студия и кавер-группа «Шведов Шоу». Форум завершился награждением активных семей.

Лето в московском регионе будет насыщенным на фестивали. В столице и области можно будет посетить мероприятия различной направленности — от музыки до гонок.