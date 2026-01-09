В Подмосковье с начала года увеличили прожиточный минимум и соцвыплаты

С начала 2026 года в Подмосковье увеличили прожиточный минимум и социальные выплаты. Подробности сообщили в телеграм-канале Минсоцразвития Московской области.

По данным ведомства, в регионе такие выплаты получают более 690 тысяч человек.

«Увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.