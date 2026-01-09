В Подмосковье с начала года увеличили прожиточный минимум и соцвыплаты
С начала 2026 года в Подмосковье увеличили прожиточный минимум и социальные выплаты. Подробности сообщили в телеграм-канале Минсоцразвития Московской области.
По данным ведомства, в регионе такие выплаты получают более 690 тысяч человек.
«Увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Прибавку к пенсии в 2026 году получат все категории пенсионеров, включая работающих и военных, сообщили в Госдуме. Повышение будет происходить в три этапа. С 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,6%, а с 1 апреля на 6,8% увеличатся социальные и государственные пенсии.