В Подмосковье разгулялся живодер

В Подмосковье призвали владельцев не отпускать собак на самовыгул из-за живодера

В Подмосковье жителей призвали не оставлять питомцев на улице в одиночестве из-за появившегося живодера. Об этом ТАСС сообщили в Российской кинологической федерации.

В регионе участились случаи жестокого обращения с животными. За последние две недели в Московской области обнаружили двух домашних питомцев со следами пыток. Речь идет о котенке в Котельниках и псе джек-рассел-терьере в Томилине.

Замученный котенок, которого нашли в одном из подъездов 30 апреля, скончался. Пса, как выяснилось, еще раньше похитили у хозяйки 19 апреля.

У обоих животных оказалась повреждена прямая кишка. Ветеринары подозревали, что питомцев могли изнасиловать.

Ранее в Воронеже хозяева-живодеры отрубили кошке хвост, а потом просто выбросили в подъезд.