22 апреля 2025 16:13 Пропавшего в Томилине пса нашли изувеченным. Ветеринары заявили об изнасиловании Неизвестный вырезал сфинктер и изнасиловал сбежавшего от хозяйки пса в Томилине 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Сбежавшего от жительницы поселка Томилино в Люберцах пса Джека нашли изувеченным. Как рассказала 360.ru хозяйка собаки, ветеринары установили, что у питомца вырезали сфинктер и изнасиловали. Она подчеркнула, что врачи после осмотра раны заявили, что надрез сделан профессионально.

Как пропал Джек По словам женщины, пес не кастрированный и очень активный. В день пропажи утром он выскочил из квартиры, когда открыли входную дверь. Хозяйка сразу побежала за животным, но не успела его догнать. В итоге питомец пропал. Владелица Джека вместе с близкими искала его весь день, а также разместила в Сети пост о случившемся. Вечером пса нашла местная женщина, которая видела публикацию о пропавшей собаке. Она сразу написала хозяйке и рассказала, что питомец сильно ранен.

Что случилось с псом Джека забрали. Уже дома женщина поняла, о какой именно ране говорила нашедшая его незнакомка. «Вижу, что кровь, и думаю: мало ли, может, лапа повреждена? Мы привезли домой, помыть его и посмотреть, откуда кровоточит. Поставили в ванну, подняли хвост, а там месиво просто», — заявила собеседница 360.ru.

Она сразу отвезла питомца в ветклинику. Когда врачи увидели рану, то сказали, что «такое животное сделать не может». Вероятнее всего, над собакой поиздевался человек. В итоге псу сделали операцию. «Врачи нас позвали, сказали: „Мы сделали фотографии, сделаем еще одну выписку, и с этими фотографиями и выпиской идите, пожалуйста, подавать заявление в полицию. Потому что то, что мы увидели — а такого вообще никогда не видели, — ужасно. И это сделал человек“», — сказала хозяйка. По ее словам, Джеку вырезали сфинктер. Судя по разрезу, этим занимался профессионал, возможно хирург. Также собаку изнасиловали. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Фото: 360.ru

Что с Джеком сейчас Сейчас пес вынужден жить в подгузниках — сфинктер не может сдерживать кал. Врачи дали 50%-ную гарантию, что задний проход сможет восстановиться и собаке не придется всю жизнь носить памперсы. Главное, чтобы не пошло заражение или воспаление. Рана была очень глубокая и грязная. Ветеринары сделали все возможное, чтобы не допустить плачевных последствий.