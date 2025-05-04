Хозяева-живодеры из Воронежа отрубили кошке хвост топором и выкинули в подъезд

В Воронеже домашней кошке решили купировать хвост на дому. Для операции хозяева животного использовали топор. Она прошла неудачно, и питомца просто выбросили в подъезд, сообщила «Газета.ru» .

Зоозащитница Екатерина Иванова пояснила, что владельцы кошки решили, что смогут таким образом сделать животное более «модным». Но в итоге просто изуродовали его и перебили нерв.

Из подъезда кошка попала в ветеринарную клинику, где ей занялись специалисты. Из-за поступка хозяев она теперь до конца жизни будет страдать недержанием мочи и испытывать трудности с опорожнением кишечника.

«Конечно, в таком состоянии животное никому не нужно», — заметила зоозащитница.

Иванова добавила, что держать кошку в памперсе круглосуточно нельзя — есть высокий риск развития некроза. Сейчас она пару часов бегает по клинике в подгузнике, а затем ее сажают в клетку.

В конце апреля новый дом обрела кошка Муся, которую сбросил с «Ласточкиного гнезда» живодер. Ее поселила в клинике ветеринар Светлана Власенко.