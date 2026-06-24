В Подмосковье прошла конференция по закупкам «Государственные и муниципальные закупки-2026

Фото: Подписание соглашения о взаимодействии между Правительством Московской области и Сбер А. / Комитет по конкурентной политике Московской области

На мероприятии обсудили ключевые изменения в сфере закупок и их практическую реализацию. Соорганизатором конференции выступил Сбер А.

Конференцию посетили более трехсот представителей органов власти, муниципальных образований, учреждений здравоохранения и крупных заказчиков. Участники обсудили внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в закупочную систему.

Особое внимание уделили цифровизации процессов закупок. Эксперты презентовали новые инструменты и сервисы электронной торговой площадки. Они показали, как технологии могут сократить временные затраты на процедуры и обеспечить максимальную прозрачность сделок.

В рамках конференции подписали соглашение о взаимодействии между Правительством Московской области и Сбер А. Документ направлен на повышение эффективности закупочной деятельности региона, развитие профессионализма заказчиков и проведение обучающих мероприятий.

«Ключевой результат нашего сотрудничества со Сбер А — доступность новых решений для бизнеса, государственных органов и муниципальных служб», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Наталия Масленкина. Она подчеркнула, что конкуренция и разнообразие площадок и сервисов приводят к более качественному и быстрому результату для государственных нужд.