В Подмосковье пройдет фестиваль оперы

В честь 250-летия подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора на территории бывшей усадьбы Бибиковых состоится IV Фестиваль «Шкинь-Опера». Он пройдет 14 июня на площади возле Свято-Духовского храма в коломенском селе Шкинь.

Мероприятие посвятили историческому событию, благодаря которому Россия закрепила выход к Черному морю. Подписание Кючук-Кайнарджийского договора вошло в историю как символ триумфа российской армии, победившей Османскую империю.

Фестиваль начнется в 10:00. Через полчаса после старта мероприятия пройдет встреча Луганской божией матери и молебен в храме, а в 11:00 организаторы откроют павильоны.

Концерт на главной площади фестиваля начнется в 13:00. На сцене выступят Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», Брянский городской духовой оркестр и другие музыкальные коллективы.

Арии исполнят множество талантливых российских артистов, в том числе Людмила Боталова, Александра Пименова, Елизавета Антонова, Ольга Ивашкина и Александр Серый.

Гости фестиваля смогут не только насладиться живой музыкой, но и посетить лекции в научно-дипломатическом павильоне «Кабинет». Также посетителям подарят возможность попробовать блюда полевой кухни и шашлык, совершить виртуальное путешествие в эпоху 1774 года и посмотреть на поединки фехтовальщиков.