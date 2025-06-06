Международный культурный фестиваль пройдет в селе Шкинь округа Коломна 14 июня

Международный фестиваль «Шкинь-Опера» приглашает жителей и гостей городского округа Коломна окунуться в атмосферу истории и искусства. Перед усадьбой Бибиковых 14 июня соберутся лучшие коллективы и сольные исполнители.

На главной сцене фестиваля «Мировая Опера» с музыкальными номерами выступят: Государственный академический русский народный хор имени Митрофана Пятницкого, певец Леонид Овруцкий и популярная группа «Кватро», Государственный театр танца «Казаки России», женская хоровая группа Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова, симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», мужской хор «Русский формат» и другие артисты.

Гости мероприятия продегустируют блюда полевой кухни, отведают сочный шашлык и сладкое мороженое. Все желающие смогут посетить лекции, которые пройдут в научно-дипломатическом павильоне «Кабинет», а также совершить виртуальное путешествие в эпоху 1774 года в VR-шатре. Жители и гости городского округа Коломна увидят зрелищные поединки фехтовального клуба.

Помимо этого, на фестивале будут работать книжный ряд «Литература», интеллектуальный шахматный клуб, музей сельского быта, штаб фельдмаршала Румянцева, музей в колокольне храма и Коломенские ратоборцы.

Международный историко-культурный фестиваль «Шкинь-Опера» начнется в 10:00. Мероприятие откроет торжественная встреча иконы Луганской Божьей Матери и молебен в храме. Концертная программа стартует в 12:00.

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