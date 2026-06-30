Почти 7 тысяч жителей Подмосковья проверили родинки с помощью ИИ с начала года

В Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и его филиалах запустили систему цифровой дерматоскопии. Она основана на использовании искусственного интеллекта.

Система обрабатывает изображения и анализирует их по большому количеству параметров, что позволяет обнаружить подозрительные признаки.

«Меланома считается одной из самых опасных форм рака кожи, отличающейся агрессивным течением. При этом раннее обнаружение патологии позволяет достичь значительных результатов в лечении и минимизировать риски для пациента. Внедрение цифровых технологий, в том числе систем поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта, позволяет повысить точность и качество диагностики», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С января цифровую дерматоскопию с использованием искусственного интеллекта прошли в регионе почти 6,9 тысячи человек.

Окончательный диагноз ставит лечащий врач. Направление на исследование также выдает специалист.

Запись доступна через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».