В Подмосковье отменили ракетную опасность

На территории Московской области отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщила система РСЧС Подмосковья в мессенджере «Макс» .

«Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области», — заявили в сообщении.

До этого в 11:25 объявили режим ракетной опасности. Граждан призвали не выходить из домов и не приближаться к окнам, находящихся на улице — перейти в укрытия. Также предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Ранее ракетную опасность в Московской области объявляли 7 июля. После этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО ликвидировали на подлете к столице девять беспилотников Украины.