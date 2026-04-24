В Подмосковье образовался снежный покров
Утром пятницы, 24 апреля, в Московской области образовался снежный покров. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в MAX.
«Небольшой снежок лежал утром на востоке Подмосковья. За день он, конечно, растает», — написала она.
Синоптик добавила, что устойчивого тепла в столичном регионе сегодня ждать не приходится.
Ранее стало известно, что в Москве в пятницу ожидается дождь, ветер и небольшие осадки. Воздух прогреется максимум до +7 градусов. Атмосферное давление немного повысится по сравнению с четвергом.
Потепление придет в российскую столицу только после 28 апреля. С субботы по понедельник в регионе будет царить циклон.