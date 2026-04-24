Москвичам рассказали, когда придет потепление

В Москве потеплеет после 28 апреля, а до этого столицу накроют два циклона. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Потеплеет только после 28 апреля. Сейчас пройдут две волны похолодания, будут два циклона, которые с осадками в виде дождя и мокрого снега посетят центр европейской территории России», — сказал он.

Шувалов добавил, что первый циклон продлится до пятницы. Второй же накроет Москву с субботы по понедельник. В столице потеплеет к 30 апреля, когда столбик термометра поднимется до +12…+14 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в ближайшие дни в Московском регионе местами пройдут дожди, возможен мокрый снег. По его словам, в Москве и Подмосковье сохранится нестабильная погода.