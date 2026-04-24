В Москве в пятницу ожидаются дождь с мокрым снегом и до +7 градусов

В пятницу в Москве будет дождь и мокрый снег, воздух прогреется максимум до +7. Об этом заявила в беседе с РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление немного повысится относительно четверга. Погода обещает быть облачной с прояснениями, но местами еще будут небольшие осадки. В Москве ожидается смешанная фаза мокрого снега с дождем», — сказала она.

По словам специалиста, в столице минимальные значения составят от +1 до +3, местами вероятно понижение до -1. Днем в Москве ожидается от +5 до +7, а по области — от +5 до +10 градусов.

Также сегодня ожидается сильный северный ветер. Ночью его скорость местами достигнет 12–15 метров в секунду, днем 5–10 метров. Температура окажется ниже привычной климатической нормы на 4-5 градусов.

Как отмечал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в Москве потеплеет после 28 апреля. Столбик термометра поднимется до +12…+14 градусов.