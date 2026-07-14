В Подмосковье объявили отбой беспилотной опасности

В Подмосковье объявили отбой атаки беспилотников. Об этом сообщила в «Максе» РСЧС Московской области.

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — говорится в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки в сторону столичного региона летело 340 беспилотников. Российские военные уничтожили более 50 вражеских БПЛА на дальних подступах.

Ранее в Тульской области подразделения противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры и зданий.