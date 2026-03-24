В Подмосковье ночью похолодает до -6 градусов

Гидрометцентр: в ночь на 25 марта в Подмосковье ожидается до -6 градусов

В ближайшую ночь в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до -6 градусов. В Москве тоже станет прохладнее, до -1…-3. Об этом сообщили в Гидрометцентре России .

В центре столицы заморозков не прогнозируют — там воздух останется в пределах +2…+4 градусов.

Синоптики предупредили, что ночью ветер будет слабым, а на дорогах может образоваться гололедица. Именно из-за таких условий в Московском регионе ранее продлили желтый уровень погодной опасности до утра среды, 25 марта.

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что на этой неделе ночные температуры в московском регионе будут регулярно уходить в минус. Местами похолодание может усиливаться до -7 градусов, а талая вода на дорогах и тротуарах способна подмерзать.