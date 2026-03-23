В Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования на дорогах гололедицы. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый уровень, связанный с возможным образованием на дорогах гололедицы в ночные и утренние часы, продлен в столичном регионе до 09:00 по московскому времени среды», — сказал собеседник агентства.

Синоптик отметил, что до этого такой режим действовал до 02:00 по московскому времени вторника, 24 марта. Появление гололедицы на дорогах связано с ночными заморозками, продолжающимися в регионе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в столице ожидается теплая и солнечная погода. Последние сугробы растают уже к концу марта, причем всю неделю будет ясно, а слабые морозы только к утру — 0…-5 градусов.