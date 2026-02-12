В Подмосковье крестьянско-фермерским хозяйствам выделили более 2300 гектаров земли

В 2025 году Минмособлимущество предоставило крестьянско-фермерским хозяйствам более 2306,4 гектара неразграниченной и муниципальной сельхозземли в 23 округах Подмосковья.

«К концу года мы подошли с отличными результатами в части поддержки подмосковных фермеров. За 2025 год фермерским хозяйствам региона переданы более 2306,4 га сельхозземли без торгов. Свыше 80 земельных участков из неразграниченной госсобственности и муниципальных земель сельхозназначения получили 63 крестьянско-фермерских хозяйства в 23 городских и муниципальных округах Московской области. Это значит, более 60 фермеров смогут дать старт или расширить свои производства, а жители области получат еще больший выбор фермерских продуктов ближе к дому», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Фермерам выделили участки в городских и муниципальных округах: Талдомский, Егорьевск, Подольск, Чехов, Серпухов, Истра, Орехово-Зуевский, Ступино, Богородский, Шатура, Наро-Фоминский, Пушкинский, Зарайск, Серебряные Пруды, Шаховская, Коломна, Можайский, Луховицы, Раменский, Рузский, Волоколамский, Павлово-Посадский и Клин.

Как уточнили в Минсельхозе МО, использовать землю аграрии могут для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например, растениеводство и овощеводство, пчеловодство, разведение мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления и другим.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале Госуслуг: [услуга для земельных участков, находящихся в собственности Московской области](https://uslugi.mosreg.ru/services/16476), [услуга для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена](https://uslugi.mosreg.ru/services/16020).