В Подмосковье искусственный интеллект контролирует питание в социальных учреждениях

В социальных учреждениях Московской области искусственный интеллект помогает следить за соответствием еды меню. С сентября 2023 года, когда стартовал проект, удалось устранить более 2,3 тысяч нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект распознает 146 видов блюд и работает с точностью 96%. Система действует следующим образом: ответственный сотрудник загружает фото подноса в приложение «Проверки Подмосковья», после чего ИИ анализирует снимки и находит недочеты. Затем модератор проверяет их, и если нарушение подтверждается, то ИИ ставит задачу на его устранение.

Благодаря внедрению этой системы количество жалоб на питание в соцучреждениях Московской области снизилось на 25%.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале [«Цифровой регион»](https://digital.mosreg.ru/).

Важно отметить, что внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечают целям национального проекта [«Экономика данных»](https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).