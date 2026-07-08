В пятиэтажном доме на улице Базаева в Шаховской начали монтировать кровлю

В строящемся пятиэтажном доме № 11 по улице Базаева в городском округе Шаховская начался монтаж кровли. Сейчас строители занимаются наплавлением элементов кровельного пирога.

Параллельно с этим на объекте ведется каменная кладка наружных и внутренних стен. Часть рабочих готовит основание для устройства инженерных сетей.

По словам производителя работ Александра Филатова, в строительстве задействовано около 30 человек. Из техники на площадке работают экскаватор, погрузчик и кран.

Со стороны проезжей части специалисты переносят внутренние ограждения для монтажа наружных инженерных сетей (водопровода и канализации). Монолитные работы практически завершили: осталось залить менее ста кубометров бетона.

Проект предусматривает камерный пятиэтажный дом на 95 квартир. Общая поэтажная площадь здания превысит 9 тысяч квадратных метров, высота потолков составит от 2,7 до 4,2 метра.

Фасады отделают декоративной штукатуркой и кирпичом светло-серой гаммы. Входы в подъезды сделают на уровне земли — для удобства мам с колясками и маломобильных групп населения.

На первом этаже разместятся коммерческие помещения: минимаркеты, кафе, салоны красоты и другие сервисы. Это расширит инфраструктуру шаговой доступности для жителей. Во дворе появится благоустроенная зона с детской и спортивной площадками, а рядом предусмотрена наземная парковка на 80 машино-мест.

Завершить строительство жилого комплекса «Базаева 11» планируют во II квартале 2027 года.