В парках Подмосковья 27 июня пройдет праздник «Молодежь. Спорт. Парк

В субботу, 27 июня, в Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодежи. Праздник охватит 67 парковых территорий региона и объединит жителей на площадках, посвященных спорту, творчеству, добровольчеству, современным технологиям и активному отдыху.

На протяжении дня гостей ждут открытые пикники, спортивные турниры и функциональные батлы, площадки для футбола, баскетбола и волейбола, лектории о здоровом образе жизни, кибер-арены, ярмарки молодежных инициатив и волонтерских проектов, а также концерты и выступления диджеев.

Например, в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске для гостей подготовлена насыщенная программа. Она включает в себя соревнования по воркауту и спортивному метанию ножей, молодежный лекторий, выставки, творческие мастер-классы и пространство для волонтерских организаций. Ярким завершением праздника станет концерт артистов Максима Свободы и Роси Федина.

В парке культуры и отдыха городского округа Жуковский спортивная программа начнется с тематического забега «5 верст». Посетители также смогут принять участие в турнирах по волейболу и открытой тренировке по йоге. Кроме того, в рамках мероприятия запланировано торжественное вручение паспортов молодым жителям округа, передача капсулы времени городскому музею и концерт рок-групп.

Парк «Фабричный пруд» в Реутове предложит попробовать себя в киберспортивных активностях: турнире по FIFA и мастер-классах по робототехнике. Здесь же запланированы соревнования по настольному теннису, занятия по йоге и армрестлингу, картинг. Завершит праздничный день фестиваль красок.