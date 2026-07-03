Несколько резидентов ОЭЗ «Дубна» сообщили о важных этапах развития фармацевтики

Несколько компаний — резидентов особой экономической зоны «Дубна» объявили о значимых этапах развития своих проектов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В начале лета медико-фармацевтические предприятия отчитались о достижениях. Компания «Алтегра» получила лицензию на выпуск антибиотиков в таблетках и капсулах. Ранее предприятие производило антибиотики для лечения тяжелых внутрибольничных инфекций. Запуск нового направления потребовал инвестиций в размере двухсот миллионов рублей.

«ПСК Фарма» получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди своего фармкомплекса. Инвестиции в строительство и оборудование составили более пяти миллиардов рублей. Компания также сообщила об увеличении объемов производства генно-инженерных биологических препаратов. За первое полугодие было произведено более ста тысяч упаковок, что на восемьдесят процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания «Эверс», специализирующаяся на выпуске медицинских расходных материалов и средств для лечения ран, также отметила рост производства. Мощности предприятия увеличились до шестисот тысяч единиц продукции в месяц. С начала года «Эверс» выпустила на двадцать процентов продукции больше, чем за весь прошлый год.

«ОЭЗ «Дубна» является одной из точек роста медико-фармацевтической промышленности Московской области», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. По его словам, на площадке ОЭЗ «Дубна» уже заложены основы для дальнейшего роста медпрорма.