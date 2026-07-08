В Одинцовском кампусе МГИМО прошла церемония вручения дипломов

В Одинцовском кампусе МГИМО торжественно вручили дипломы бакалаврам. В этом году 211 молодых специалистов получили возможность начать свою профессиональную карьеру. Праздник стал значимым событием не только для выпускников, но и для их семей.

Одинцовский кампус МГИМО известен подготовкой высококлассных кадров в области экономики, финансов и международных отношений. Эти специалисты востребованы как на внутренней политической арене, так и за рубежом.

Декан факультета финансовой экономики Одинцовского кампуса МГИМО Игбал Гулиев подчеркнул уникальность полученных компетенций и важность миссии, которая ложится на плечи вчерашних студентов. «Их ждет большая карьера. Мы понимаем, что те специалисты, которых мы готовили в сфере экономики, финансов, цифровых и международных компетенций, получают пропуск в большой путь», — отметил он.

Атмосферой радости поделились родители и друзья выпускников. Одна из выпускниц, Елизавета Фалеева, поделилась своими эмоциями: «Сегодня один из самых знаменательных моментов нашей жизни. Мы ждали этого четыре года и вот наконец пришли получать свои долгожданные дипломы, ради которых мы много трудились и старались».

Сейчас в университете продолжается приемная кампания, которая открывает двери для нового поколения абитуриентов.