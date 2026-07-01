Подмосковных предпринимателей пригласили на промышленную выставку в Индию

С 9 по 11 сентября 2026 года в Нью-Дели на площадке выставочного комплекса «Bharat Mandapam» впервые состоится международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия». Мероприятие пройдет накануне 18-го саммита БРИКС. Участниками могут стать предприниматели из Подмосковья, заинтересованные в расширении торгово-промышленных связей и реализации совместных проектов с индийскими партнерами.

Выставка «ИННОПРОМ. Индия» станет международной промышленной платформой, объединяющей экспозицию, деловую программу и биржу контактов. На ней будет представлен промышленный, торговый и инвестиционный потенциал российских и индийских компаний. Организаторами мероприятия выступят Министерство промышленности и торговли России и Министерство торговли и промышленности Индии, а оператором — компания «Формика Ивент».

Ожидается, что выставочная площадь составит около 10 000 квадратных метров. На экспозиции будут представлены продукты и технологии из таких отраслей, как машиностроение, добывающая промышленность, металлургия, химия, ИТ, фармацевтика, медицинские технологии и других. В рамках деловой программы обсудят ключевые вопросы двустороннего торгово-промышленного сотрудничества России и Индии. Также запланированы деловые встречи и биржа контактов с участием закупщиков и поставщиков из обеих стран.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте мероприятия: [https://india.biwexpo.com](https://india.biwexpo.com).