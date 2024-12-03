Три самовольные постройки снесут в Мытищах

Арбитражный суд Московской области поддержал иск администрации Мытищ и постановил снести три незаконные постройки в деревне Сгонники. Эти здания появились на землях, предназначенных исключительно для сельского хозяйства.

Вместо теплиц и птичников владельцы без разрешений обустроили автомойку, шиномонтаж и магазин автозапчастей. Ответчик полностью признал требования суда и обязался снести объекты в течение месяца. Если этого не произойдет, сносом займется администрация округа.

Сейчас в судах находится около двухсот пятидесяти дел, связанных с самовольными постройками на территории Мытищ. Работа по выявлению нарушений продолжается, чтобы обеспечить законное использование земель и их возвращение к разрешенным целям.

Еще пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать больше 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Одинцове выявили 963 объекта, снесли или достроили 802.

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