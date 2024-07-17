Подмосковье устранило 70% недостроев и заброшенных зданий — Андрей Воробьев
Воробьев: около 70% недостроев и заброшенных зданий устранили в Подмосковье
Пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. И уже удалось ликвидировать уже около 70%, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Снос аварийных, заброшенных и не подлежащих восстановлению построек в Подмосковье продолжается. Такие помещения портят облик городов, отметил губернатор.
«Напомню, что пять лет назад таких в Московской области было 10 с лишним тысяч, но порядка 70% удалось решить. Пока есть на виду заброшенные здания, которые портят города, мы должны не просто добиваться судебных решений, убирая подобные недоразумения, но и дальше сносить», — объяснил Андрей Воробьев.
На месте прежде заброшенных построек должны появляться парки и скверы, подытожил глава Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».