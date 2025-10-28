В Мытищах избивший мужчину до смерти на парковке получил семь лет колонии

Мытищинский городской суд приговорил Михаила Попова к семи годам лишения свободы за нападение на мужчину, которое привело к его гибели. Об этом сообщила прокуратура Московской области .

Трагедия произошла 16 октября 2024 года у торгового центра на Шараповском проезде. По данным следствия, Попов припарковал автомобиль, перекрыв путь потерпевшему. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый несколько раз ударил оппонента по голове и телу. Потерпевший упал на асфальт, а на следующий день скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал Попова виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности) и назначил наказание в виде колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родственников погибшего: в их пользу взыскали миллион рублей компенсации морального вреда.

