Житель Пензенской области попал в колонию за жестокое избиение матери

Суд рассмотрел уголовное дел против 37-летнего жителя Шемышейского района, который жестоко избил свою мать. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, происшествие случилось в мае 2025 года. Пьяный фигурант в течение 20 минут наносил матери удары металлической тростью и кухонным ножом. Пострадавшей диагностировали множественные травмы: не менее трех ударов тростью по голове, повреждение левого глаза и три ножевых ранения в область головы.

В суде обвиняемый признал свою вину, но отказался давать показания. В результате его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.