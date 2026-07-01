В музее-заповеднике «Горки Ленинские» открыли выставку о поэтах Серебряного века

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские», в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле», начала работу новая выставка «Прометеев духовный огонь». В экспозиции представлены книги поэтов Серебряного века из личной библиотеки Владимира Ленина.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, выставка рассказывает о том, как поэты искали символический смысл в революции. Произведения авторов, которые приняли или отвергли революцию, соседствуют на полках личной библиотеки Владимира Ленина.

«Выставочный проект — это своего рода расследование, откуда в библиотеке В. И. Ленина могли оказаться столь разные во взглядах поэты. Кроме происхождения подарочных изданий, мы установили два основных источника появления книг. Один из них — контроль В. И. Ленина за государственной издательской политикой. Второй мы устанавливаем в ходе обсуждения с посетителями экскурсии. Надо сказать, что он весьма интригует», — рассказал старший научный сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» Егор Наседкин.

Некоторые редкие издания, представленные в экспозиции, сохранились в единственном экземпляре. Они были опубликованы за рубежом и часто использовались для решения бытовых задач или пополнения бюджета.

На выставке можно познакомиться с книгами Александра Блока, Андрея Белого, Константина Бальмонта, Зинаиды Гиппиус, Леонида Андреева и других поэтов Серебряного века. Гости смогут узнать об истории издания этих книг в годы революции и Гражданской войны.

Выставка будет работать до конца сентября. Вход по билету на экскурсию в музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле».